Москва, , 18:00 — REGNUM Таможенные чиновники нередко создают значительные барьеры для электронной и розничной торговли. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 ноября заявил губернатор Пермского края Максим Решетников на международном экспортном форуме «Сделано в России».

«Есть вопросы, связанные с подтверждением вывоза продукции при розничной и электронной торговле. В этом году это очень важная тема и экспортный центр её всячески поддерживает. Но далеко не всегда вопросы касаются изменения нормативки. Понимаем, что на местах таможенные чиновники далеко не всегда понимают быстро меняющуюся систему. Надо предусмотреть какие-то механизмы, чтобы мы оперативно могли получать разъяснения и оперативно могли бы получать чиновники по линии соответствующих ведомств», — заявил Решетников.

Кроме того, нужно переходить от разрешительных процедур для отдельных сделок к «зелёному коридору» для добросовестных поставщиков, добавил он.