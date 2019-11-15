Калуга, , 11:26 — REGNUM В Калуге 14 ноября состоялась процедура публичных слушаний проекта областного бюджета на 2020 год, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе по взаимодействию со СМИ и информационному обеспечению аппарата Законодательного собрания Калужской области.

Бюджет 2020 года разработан в двух сценарных вариантах — базовом и целевом. Если первый достаточно консервативен, то второй основан на ускорении темпов экономического роста. Обобщающий показатель экономической деятельности региона — ВРП. Его объем в 2020 году составит 491 млрд рублей. Среднемесячная заработная плата прогнозируется в размере 43 тыс. 11 рублей по базовому сценарию. К 2022 году уровень среднемесячной заработной платы по прогнозу превысит 49 тыс. рублей.

Объем отгруженных товаров, согласно прогнозу, уже в 2022 году составит порядка 1 трлн рублей. Выпуск сельскохозяйственной продукции в 2020 году по базовому варианту прогнозируется на уровне 49,2 млрд рублей. Это 105,9% к 2019 году. По темпам роста производства молока Калужская область уже несколько лет подряд лидирует среди регионов ЦФО. За 9 месяцев 2019 года данный показатель составляет 115,1%. Положительная динамика роста будет обеспечена и инвестиционными вложениями в различных сферах экономики, реализацией мероприятий национальных проектов, а также строительством крупных социальных объектов — Дворца спорта в Калуге, студенческого кампуса МГТУ имени Баумана.

По словам министра финансов области Валентины Авдеевой доходы областного бюджета в 2020 году составят 67 млрд 218 млн рублей. Темп роста к ожидаемой оценке исполнения бюджета за 2019 год — более 104%. В структуре налоговых доходов первое место занимает налог на прибыль организаций, поступления которого в 2020 году ожидаются в сумме 18 млрд 374 млн рублей. Поступления НДФЛ в 2020 году планируются в сумме 17 млрд 439 млн рублей. Подчеркивается, что в 2020—2022 годах Калужская область, как и в 2019 году, не будет являться получателем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, то есть останется регионом-донором. При этом из федерального бюджета поступят существенные средства на реализацию национальных проектов. В 2020 году это 7 млрд 48 млн рублей. Общий объем расходов областного бюджета на 2020 год прогнозируется в размере 70 млрд 167 млн рублей.

Областной бюджет сохраняет социальную направленность. Эти расходы на 2020 год запланированы в объеме 42 млрд 43 млн рублей, или 60% от общей суммы расходов. Одним из приоритетных направлений расходов станет реализация мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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