Москва, , 17:55 — REGNUM Путаница с бумажным документооборотом в настоящее время превращается в серьёзных барьер для развития экспорта. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 ноября заявил губернатор Пермского края Максим Решетников на международном экспортном форуме «Сделано в России».

«Здесь совсем иного качества проблемы, чем то, о чём говорили два-три года назад. Сегодня проблем десятки, они касаются очень предметных, очень конкретных ситуаций», — заявил Решетников.

«Нам, конечно, нужно оцифровать всё управлением нашим экспортом. До сих пор у нас документы для возврата НДС — один пакет в налоговую, в таможню другой пакет документов, и эта поставленная задача по безбумажному документообороту она решается, но нам нужно подумать, как ускорить этот процесс», — указал он.

При массовости экспортных программ, запускаемых в настоящее время, это становится реальной проблемой.

«Мы в ручном режиме тысячу экспортёров по каждой ситуации не разрулим. Здесь нужна системная работа», — подчеркнул губернатор.