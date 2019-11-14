Москва, , 17:49 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба России не ожидает резких колебаний цен на бензин и дизельное топливо в стране до конца 2019 года. Об этом 14 ноября сообщил журналистам глава ведомства Игорь Артемьев.

По его словам, к концу года прогнозируется сезонное падение цен, и средние показатели их роста по итогам года не выйдут за пределы инфляции.

Глава ФАС также напомнил о бессрочно установленной специальной компенсации из бюджета на случай резкого роста мировых цен на нефть. Это гарантирует, что в России не будет всплесков цен на нефтепродукты даже в случае их роста на мировом рынке, отметил Артемьев.

Напомним, согласно данным Росстата, в России в последние недели наблюдается резкое подорожание дизельного топлива. Так, за три недели литр дизеля подорожал более чем на 60 копеек, при этом цены на бензин в среднем не изменились. По состоянию на 11 ноября, литр бензина стоил 44,67 рубля, дизельного топлива — 46,97 рубля.

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