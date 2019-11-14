Москва, , 17:44 — REGNUM В машиностроительной отрасли за 2019 год серьёзно возрос интерес в отношении российских поставщиков комплектующих. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 ноября заявил генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Андрей Слепнев на международном экспортном форуме «Сделано в России».

«По машиностроению сейчас изменился сильно тренд. Действительно, многие страны всё активнее обращают внимание на ценовое предложение, соотношение цены и качества. И здесь российские компании могут что предложить», — заявил Слепнев.

«Мы видим, что со стороны немецких концернов и других европейских концернов большой интерес к российским подрядчикам по комплектующим. Получается такая ситуация, что наши партнёры сами уже ищут российских поставщиков, всё чаще обращаются к нам с запросами», — отметил он.