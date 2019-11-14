Москва, , 17:32 — REGNUM В 2019 году продажи продукции обрабатывающей промышленности в структуре российского экспорта смогли уравновесить негативные результаты от плохой конъюнктуры по традиционным экспортным товарам. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 ноября заявил генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Андрей Слепнев на международном экспортном форуме «Сделано в России».

«Ещё недавно ситуация в таких секторах как чёрные металлы, зерно, химия, лес и так далее — она на 100% обозначала тренд нашего несырьевого неэргетического сектора. И то новое, что произошло в этом году — произошло буквально в середине года, — когда другие сегменты по переработке сельхозпродукции, по удобрениям и многим другим группам в сумме начали перевешивать отрицательный конъюнктурный фактор классических экспортных товаров», — заявил СЛепнев.

Начиная с июля и по сентябрь 2019 года включительно несырьевой неэнергетический экспорт возобновил рост.

«Товарный эксперт оказался ключевым драйвером ускоренного роста ВВП», — подчеркнул он.