Грозный, , 17:26 — REGNUM В Чечне планируется создать молодёжные поездные бригады. Проект реализуется Северо-Кавказским филиалом АО «ФПК», пишет ИА «Чеченская Республика Сегодня».

Согласно проекту, в поездах следования из Чечни будут сформированы бригады только из молодых работников, это касается в том числе и начальников поездов. Их кандидатуры будут представлены на основании данных о сотрудниках, проявивших себя с лучшей стороны в работе по обслуживанию пассажиров в 2019 году.

В планах Федеральной пассажирской компании направить на курсы повышения квалификации лучших сотрудников. Необходимо отобрать для этого не менее 50 человек в возрасте до 35 лет, которые получат образование по специальности «Проводник пассажирского вагона».

Обучение будет проходить в I квартале 2020 года за счёт средств филиала АО «ФПК» во Владикавказском техникуме железнодорожного транспорта.