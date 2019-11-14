Курган, , 17:24 — REGNUM В Курганской областной думе на заседании комитета по экономической политике парламентарии обсудили туристические продукты, которые развиваются в регионе. В частности, прозвучала инициатива о внедрении военного туризма в Зауралье, где делают боевые машины пехоты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента.

Временно исполняющий обязанности директор департамента экономики Курганской области Иван Смирных сообщил депутатам областной думы о ходе выполнения государственной программы «Развитие туризма в Курганской области».

На её реализацию в 2019 году было выделено 5, 922 млн рублей. Приоритетными направлениями стали лечебно-оздоровительный, культурно-познавательный, рыболовно-охотничий и событийный туризм. Разработано свыше 15 инвестиционных предложений. Ведётся работа по созданию Натур-парка в Варгашинском районе, строится гостиница в Далматово, славном монастырём, обустраивается историко-культурный заповедник на территории археологического памятника «Савин — 1».

Парламентарии предложили директору регионального департамента экономики рассмотреть такое направление, как военный туризм. Продукция «Курганмашзавода» уникальна в России. Есть масса желающих посидеть за штурвалом боевых машин пехоты в мирной обстановке. Многие вспомнили недавний визит в Курган ведущего программы «Поедем, поедим!» Джона Уоррена, который с удовольствием прокатился на БМП и пострелял.

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