Псков, , 17:12 — REGNUM В Псковской области есть несколько военных городков (Смуравьево, Остров-3), жилой фонд которых передаётся в собственность муниципальных образований и который не включён в аварийный, хотя требует расселения. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, эту проблему глава региона Михаил Ведерников поднимал ещё в апреле 2019 года в ходе посещения Пскова председателем наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергеем Степашиным.

«Формально этот жилой фонд не включён в аварийный, но таковым фактически является», — отметил Ведерников. Степашин обещал рассмотреть вопрос.

По данным администрации Псковской области, за пять лет в благоустроенные помещения переселены более 4 тыс. человек из более чем 1,7 тыс. аварийных помещений. Дополнительно в рамках пятого этапа программы в благоустроенное жильё переедут ещё 114 жителей региона.

Читайте ранее в этом сюжете: В Псковской области в аварийном жилье проживает ещё 3,8 тыс. жителей