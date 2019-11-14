Москва, , 17:08 — REGNUM Соглашение о зоне свободной торговли ЕАЭС с Вьетнамом уже полностью себя оправдало, и Россия будет придерживаться аналогичной стратегии в отношении других торговых партнёров. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 ноября заявил министр промышленности и торговли России Мантуров рассказал о стратегии торговой экспансии России в мирена международном экспортном форуме «Сделано в России».

Денис Мантуров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Ощутили на себе, подписав это соглашение. Наш торговый оборот ЕАЭС с Вьетнамом вырос и постоянно растёт. Если мы берём показатели 2018 года, то это уже 6 млрд долларов, а если брать начало 2000-х, то мы начинали со 180 млн долларов. Задача стоит нарастить до 10 млрд и для этого есть все возможности», — заявил Мантуров.

Аналогичное соглашение подписано и с Сингапуром, напомнил он.

«Да, это не крупный игрок с точки зрения объёма. Но через Сингапур, как и через Вьетнам мы открываем себе дорогу в другие страны, где уже у Вьетнама подписано ЗСТ с теми государствами, которые свободно допускают продукцию Вьетнама. Это когда наши предприятия, в частности автопрома, будут иметь возможности по сборке в режиме СКД для поставки в другие страны так называемого вьетнамского продукта», — пояснил он.«Таким путём мы и планируем формировать последующее освоение внешних рынков. Зоны свободной торговли, формирование индустриальных площадок, как это происходит с Египтом, где мы получили возможность развивать мощную индустриальную платформу на Суэцком канале. Таких зон мы планируем создать по миру как минимум четыре — в Юго-Восточной Азии, Латинской Америке, Южной Африке», — отметил Мантуров.