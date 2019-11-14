Минск, , 17:07 — REGNUM ВВП Белоруссии в 2019 году вырастет на 1,2%, а в долгосрочном периоде темпы экономического роста могут улучшиться, если белорусский экспорт подешевеет. Об этом говорится в октябрьском докладе ЕАБР.

«В целом по итогам 2019 г. прирост ВВП Белоруссии предполагается в размере 1,2%, что на 0,3 п.п. ниже по сравнению с предыдущей оценкой. Ухудшение, прежде всего, отражает эффекты от «грязной» нефти и более слабой, чем ожидалось ранее, динамики внешнего спроса. В 2020—2021 гг. рост белорусской экономики прогнозируется около 1,5%», — констатировали эксперты евразийского банка.

В их прогнозе «ожидается постепенное ослабление национальной денежной единицы на фоне более высокой инфляции в Белоруссии по сравнению со странами — основными торговыми партнерами».

Новости сотрудничества с основным партнёром в сюжете: Союзное государство России и Белоруссии

Инфляция в I полугодии ускорилась, и эксперты ЕАБР усмотрели в этом влияние «низкого урожая 2018 г. на цены продовольствия», отметив также: «Дополнительным фактором выступил рост реальной заработной платы, опережающий изменение ее равновесного уровня. По прогнозу ЕАБР, темп прироста индекса потребительских цен замедлится к концу 2019 г. до 5,1% г/г под воздействием нового урожая зерновых и снижения инфляции в странах — основных торговых партнерах».

Со ссылкой на данные Нацбанка Белоруссии в ЕАБ отметили, что «ожидаемый населением уровень инфляции на предстоящие 12 месяцев составил в августе 2019 г. 13,1%». При этом: «На повышение инфляционных ожиданий, вероятно, продолжает оказывать влияние сравнительно-но высокий рост цен на продовольственные товары и топливо».

ВВП Белоруссии за 9 месяцев 2019 года вырос на 0,9% при официальном прогнозе роста на 4%. По мнению экспертов ЕАБР, ключевым фактором спада «выступило ухудшение чистого экспорта товаров и услуг». Почти половину прироста ВВП Белоруссии обеспечил ИТ-сектор, доля которого в ВВП составляет около 6%.

Подробности в сюжете: Создание из Белоруссии IT — страны

В конце года на восстановление экономической активности окажет рост сельхозпроизводства и потребительского спроса, подкреплённое повышением зарплат бюджетникам.

В дальнейшем «сохранение конкурентоспособности белорусских товаров потребует большей поддержки за счет ценового фактора». В докладе сказано: «Ключевым фактором выступит восстановление белорусского экспорта по мере ослабления национальной валюты и снижения степени ее переоцененности. Поддержку инвестиционному спросу окажет реализация ряда крупных проектов, в том числе строительство БелАЭС, расширение производственного потенциала химической промышленности, модернизация транспортной инфраструктуры. Ожидается замедление потребительской активности на фоне постепенного снижения роста заработной платы и розничного кредитования».

Читайте также материалы сюжета: Экономический кризис в Белоруссии

Неопределенность влияния на белорусскую экономику российского налогового маневра в нефтяной отрасли сохраняется. Эксперты банка отметили: «Налоговый маневр ведет к повышению цены импорта нефти для республики при одновременном снижении таможенных пошлин на экспортируемые страной нефтепродукты. Согласно нашим расчетам, накопленных фискальных резервов достаточно для компенсации выпадающих доходов бюджета в 2020 г., но далее может потребоваться проведение дополнительной бюджетной консолидации. В результате темпы экономического роста могут замедлиться в долгосрочном периоде до 0,5−1%».

«Темпы девальвации белорусского рубля могут ускориться в случае отсутствия компенсации последствий для бюджета Белоруссии от налогового маневра. Снижение долгосрочных темпов экономического роста Белоруссии в 2020—2021 гг. при неблагоприятном развитии событий приведет к расширению отрицательного дифференциала производительности внутри страны и за рубежом. В таких условиях сохранение конкурентоспособности белорусских товаров потребует большей поддержки за счет ценового фактора», — резюмировали авторы доклада ЕАБР.