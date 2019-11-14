Ульяновск, , 17:02 — REGNUM В Ульяновской области создадут центры сертификации и сортировки товаров Wildberries. Договоренность об этом достигнута на встрече губернатора Сергея Морозова с руководителем и основателем электронной торговой площадки Татьяны Бакальчук, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Областные власти отмечают, что на торговой платформе Wildberries в настоящее время работают 27 ульяновских компаний — в основном это производители легкой промышленности. Сотрудничество даст дополнительные возможности для торговли и развития бизнеса.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов напоминает, что в настоящее время в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» формируется «определённая бизнес-атмосфера», также проводится политика по созданию на территории региона особых условий для электронной торговли.

«На сегодняшний день ряд крупных российских компаний создали свои офисы и call-центры у нас. Сотрудничество с Wildberries даст ульяновским предпринимателям дополнительные возможности для торговли и развития: будут поступать новые заказы, соответственно будет расширяться производство, появятся новые рабочие места», — подчеркнул Сергей Морозов.

Председатель совета директоров Корпорации развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области Руслан Гайнетдинов отмечает, что данная площадка — «отличный канал для сбыта продукции, так как через него предприниматель выходит практически на весь мир». Поэтому на площадке Центра развития торговли создаются «особые условия и пакет инициатив по внедрению инструмента, который в «один клик» позволит предпринимателю пройти процедуру сертификации, оцифровку и аудит этой платформы и быстро попасть на виртуальную площадку».

На встрече Сергея Морозова с Татьяной Бакальчук была достигнута договорённость о том, что в Ульяновской области создадут центры сертификации и сортировки товаров Wildberries. Центры сортировки появятся в Ульяновске и Димитровграде. Также стороны договорились о проведении Дня Wildberries — обучающей программы для предпринимателей по вхождению на площадки электронной торговли. Мероприятие пройдет в рамках форума «Деловой климат в России», который состоится в Ульяновске 5−6 декабря 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, с июля 2018 года региональные товары представлены на крупнейшей торговой электронной площадке Alibaba.com, где количество просмотров витрины Made in Ульяновск ежемесячно превышает 53 тыс. Также создана электронная витрина ульяновской продукции на платформе Allbiz.ru. На данных площадках представлены более 1000 товаров 25 ульяновских компаний. Ежемесячно на платформы поступает более 70 заявок из различных стран.

Напомним, ранее губернатор Сергей Морозов рассказал об опыте региона по продвижению экспортного потенциала субъекта за рубежом в рамках проведения национального конгресса «Модернизация промышленности России: Приоритеты развития». Основное внимание было уделено созданию хаба на территории других государств.

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