Рига, , 16:58 — REGNUM Латвийский Земельный фонд, который занимается скупкой и сдачей в аренду сельскохозяйственных земель, выступая таким образом, в качестве кредитора фермеров, столкнулся с проблемой. Об этом, как пишет портал LA, сообщила руководитель фонда Ина Алксне.

Она отметила, что рынок оборота сельскохозяйственных земель растёт в Латвии быстрыми темпами. За первые девять месяцев 2019 года общий объём сделок составил 14 млн евро, против 7 млн годом ранее. В обороте находилось 5000 гектар земли. Из них 130 собственников, получив кредит, 2900 гектар взяли в обратную аренду.

По ее словам, для того, чтобы рынок обрабатываемых сельскохозяйственных площадей рос, каждый год Земельный фонд подготавливает для этого 50 гектаров, которые почти мгновенно уходят в сельскохозяйственный оборот.

«Фонд готов и имеет возможность финансировать подготовку гораздо больших площадей к сельскохозяйственной обработке, но столкнулся с неожиданной проблемой — не может найти подрядчиков, готовых заняться этой работой — вырубка кустов, очистка поверхности от больших камней и т.д.», — рассказала Алксне.