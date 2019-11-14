Москва, , 16:56 — REGNUM Рост несырьевого экспорта по итогам 2019 года может составить 2% вместо прогнозируемых 7%, однако на объёме помощи производителям это не отразится. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 ноября заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на международном экспортном форуме «Сделано в России».

Денис Мантуров Дарья Драй © ИА REGNUM

«В этом году, к сожалению, мы не дотянем до того роста, который предполагался — 7%. Это будет около 2%. Тем не менее, инструменты (помощи) будут активно внедряться и дадут возможность войти в те индикаторы, которые стоят в нацпроекте, начиная с 2020 года», — заявил Мантуров.

Причина сокращения экспорта в первую очередь заключается в ухудшении мировой экономической конъюнктуры, в частности, происходит снижение в глобальной торговле: с 4,9% роста в 2009 году до прогнозов в 1,2% по итогам 2019 года.

«Мы явно наблюдаем тенденцию на снижение глобальной торговли», — указал он.