Москва, , 16:55 — REGNUM РФ удалось стабилизировать ситуацию в экономике за счет макроэкономических реформ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 ноября заявил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Экономика PФ избежала рецессии за счет сбалансированных действий российских регуляторов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии закрытия делового форума БРИКС.

«После кризиса 2014 года государство перешло к политике бюджетной консолидации: федеральные расходы сокращались на 5−10% в год. В 2017 году было введено новое бюджетное правило о направлении нефтегазовых доходов свыше 40 долларов за баррель в Фонд национального благосостояния. В результате удалось снизить зависимость российской экономики от цен на нефть», — напоминает Сигал.

Кроме того, бюджетное правило также помогло Центробанку в политике инфляционного таргетирования. Так, в частности, для ускорения роста экономики в 2018 году были введены в бюджет РФ нацпроекты, которые направлены на повышение уровня жизни, снижение уровня бедности, рост производительности труда, а также увеличение доли инвестиций в ВВП.

«По различным прогнозам, до 2023 года темпы роста экономики РФ будут на уровне запланированных правительством показателей. Макроэкономические реформы — а именно: таргетирование инфляции, сокращение бюджетных расходов и бюджетное правило — помогли стабилизировать ситуацию в экономике. Для увеличения роста частных инвестиций планируется работа по привлечению бизнеса к национальным проектам и созданию благоприятного инвестиционного фона в целом», — заявляет Сигал.