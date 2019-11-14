Москва, , 16:54 — REGNUM Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 5 по 11 ноября снизилась на одну копейку и составила 44,67 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

За этот же период литр дизельного топлива подорожал на 14 копеек — до 46,97 рубля.

Следует отметить, что резкое подорожание дизтоплива наблюдается в России уже третью неделю. За предыдущую неделю цена на него выросла сразу на 37 копеек, а до этого — на 13 копеек. Цена на бензин за это время в среднем не изменилась.

По состоянию на 11 ноября, согласно данным Росстата, средняя цена на литр бензина марки АИ-92 составляла 42,25 рубля, марки АИ-95 — 45,75 рубля, марки АИ-98 — 51,68 рубля.