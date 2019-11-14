Москва, , 16:49 — REGNUM В феврале 2019 года состоит новый отбор производителей-кандидатов на получение поддержки от правительства для развития экспорта. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 ноября заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на международном экспортном форуме «Сделано в России».

«Общий объём запрашиваемой кредитной поддержки составляет порядка 2,5 трлн рублей. Изначально в рамках нацпроекта мы исходили из того, что общий объём кредитов на поддержку кредитов для повышения конкурентоспособности должен составить 7,5 трлн рублей», — заявил Мантуров.«Это говорит о том, что мы будем проводить в ближайшее время, в феврале второй отбор. И мы приглашаем все компании активно участвовать в этой работе, кто не успел податься в первый отбор, который сейчас уже завершился. Возможно, будет третий отбор по результатам проведённой работы в феврале-месяце», — подчеркнул он.