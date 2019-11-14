Екатеринбург, , 16:49 — REGNUM Городской транспорт Екатеринбурга перевозит больше пассажиров, чем частные перевозчики. Об этом сообщает ЕАН.

Обнаружилось, что общественный транспорт «Гортранса» перевозит 46% всех пассажиров, тогда как коммерческий — лишь 42% людей. При этом муниципалитет перевозит жителей на 744 единицах транспорта и пробегает 72 тысячи км, а коммерческий — на 881 автобусе и пробегает 82,2 тысячи км.

Таким образом, частные перевозчики ездят больше, но перевозят меньше пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге назвали новые сроки транспортной реформы. В основном, все изменения проведут в 2020 и 2021 году.

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