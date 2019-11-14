Москва, , 16:43 — REGNUM Компенсации на затраты по сертификации продукции для российских экспортёров планируется сохранить. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 ноября заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на международном экспортном форуме «Сделано в России».

«Многие спрашивали о том, сохранят ли поддержку по компенсации затрат на сертификацию. Могу сказать однозначно, что мы подготовили документ и внесли уже в правительство: компенсация затрат на сертификацию российской продукции на зарубежных рынках будет заложена в модернизированной субсидии», — заявил Мантуров.

«Мы надеемся на поддержку правительства. Она заложена в универсальной субсидии на НИОКР. Предусматривается механизм компенсации понесённых затрат до 50% на НИОКР и в том числе на сертификацию продукции», — подчеркнул он.