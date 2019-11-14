Чебоксары, , 16:43 — REGNUM Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) обнародовало анализ структуры представленного реестра обязательств АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк», у которого была отозвана лицензия. С 18 ноября за выплатой страхового возмещения могут обратиться предварительно не менее 11,3 тыс. вкладчиков, сообщили ИА REGNUM в департаменте общественных связей государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

По данным агентства, за выплатой страхового возмещения на сумму 2,73 млрд рублей могут обратиться не менее 11,3 тыс. вкладчиков. Из них 1,4 тыс. — это юридические лица (малые предприятия), сумма возмещение ориентировочно составит 311,1 млн рублей.

В Чувашии за выплатой страхового возмещения могут обратиться не менее 10,9 тыс. вкладчиков, общий размер возмещения составит 2,64 млрд рублей. В том числе выплаты смогут получить 1,28 тыс. малых предприятий на сумму 287,6 млн рублей.

В АСИ отмечают, что насчитывается около 400 (1%) вкладчиков, у которых совокупная сумма вкладов превышает максимальный размер страхового возмещения (1,4 млн рублей), в том числе 75 юридических лиц. Уточняется, что общая сумма обязательств, не покрытая страховым возмещением, составляет около 560 млн рублей, в том числе около 300 млн рублей по счетам малых предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным чувашских властей, у «Чувашкредитпромбанка» насчитывалось более 35 тыс. вкладчиков. 13 ноября временная администрация банка сообщила о приёме требований кредиторов. 18 ноября через банка-агента (им стало АО «Россельхозбанк») АСВ начнет выплату страхового возмещения вкладчикам, включая индивидуальных предпринимателей и юридические лица (малые предприятия).

Напомним, крупным конечным бенефициаром «Чувашкредитпромбанка» является Чувашская Республика в лице минюста. По данным Центрального банка России на 21 декабря 2018 года, напрямую министерство юстиции владело в банке долей в 36,29%. Также влияние на банк у него было через акционерное общество «Волжская инвестиционная компания» (ВИК), которое владеет 46,6% доли в банке. Конечными бенефициарами «ВИК» числятся три физических лица и минюст Чувашии, которому в АО принадлежит 49,32%.

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