Москва, , 16:41 — REGNUM Время следования поездов между Москвой и Санкт-Петербургом по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) составит 2 часа 30 минут. Об этом передаёт ТАСС со ссылкой на источник в РЖД.

Магистраль позволит поездам следовать со скоростью от 350 до 400 км/ч, говорится в информации.

Как сообщало ИА REGNUM, сформирован комплексный проект создания высокоскоростной железнодорожной магистрали Санкт-Петербург — Москва — Нижний Новгород.

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