Волгоград, , 16:12 — REGNUM Проект главного финансового документа Волгоградской области на 2020 год и на плановый период 2021 — 2022 годов приняла 14 ноября в первом чтении областная дума. Доходы на 2019 год оцениваются в размере 108,9 млрд рублей. Больше всего бюджетных средств направят на социальную сферу — 32,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Планируется, что областной бюджет будет профицитным: превышение доходов над расходами составит 200 млн рублей. На дальнейшее развитие системы здравоохранения направят 21,9 млрд рублей, на поддержку образования — 24,5 млрд рублей. Увеличен в 1,3 раза по сравнению с 2019 годом объём дорожного фонда Волгоградской области, он составит 12,3 млрд рублей.

«Бюджет сбалансированный, много новых инициатив, цифры говорят сами за себя. Хочется отметить положительную динамику в сфере здравоохранения, культуры, развития дорожной отрасли — особенно в сельских районах. Это доказывает, что предложения и запросы жителей, которые были озвучены в ходе встреч с губернатором и депутатами Волгоградской областной думы, учтены в законопроекте и подкреплены бюджетным рублём», — отметил член Совета Федерации от Волгоградской области Сергей Горняков.

Во втором чтении проект бюджета рассмотрят 21 ноября.