Москва, , 16:09 — REGNUM Вступление во Всемирную торговую организацию (ВТО) не принесло России никакой пользы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 ноября заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на международном экспортном форуме «Сделано в России».

«Если говорить прямым языком, то правила ВТО сегодня просто не работают. Мы вступили в 2012 году в эту замечательную, как казалось, важную организацию, но кроме как того, чтобы чувствовать членами этой организации, никаких серьёзных преференций и тем более экономических результатов, к сожалению, не увидели. Не получили», — заявил Мантуров.

«Это не значит, что надо принимать какие-то сиюминутные решения. Но говорить о том, как это влияет? Никак. На сегодняшний день влияют на свободу торговли в основном конкретные соглашения, которые подписываются между торговыми альянсами либо между странами. Они действительно влияют на свободу торговли», — подчеркнул он.