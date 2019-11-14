Рим, , 16:05 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Италии в четверг, 14 ноября, арестовали 11 предполагаемых участников нигерийской мафиозной группировки, передаёт Sky.

По данным правоохранителей, злоумышленники «рекрутировали» женщин, в том числе несовершеннолетних, на территории Нигерии и доставляли их в Ливию, откуда те под видом беженцев направлялись в Италию.

Арестованным будет предъявлено обвинение в принуждении к занятиям проституцией, а также в «сведении к уровню рабов».