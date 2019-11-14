Киев, , 16:02 — REGNUM Министр финансов Украины Оксана Маркарова обещает, что доходы государственногобюджета в 2020 г. однозначно будут выше, чем это заложено в документе.

Об этом она сообщила в Раде сегодня, 14 ноября, в ходе рассмотрения госбюджета, передает корреспондент ИА REGNUM.

Маркарова пояснила, что в последнее время Рада приняла целый ряд важных законопроектов, которые позитивно скажутся на состоянии госбюджета, но учесть их было технически невозможно. Это, по словам министра, законы об экономических операторах, о концессиях, о приватизации, которые «дадут возможность этот бюджет перевыполнить».

Министр, вместе с тем, подчеркнула, что рост ВВП на 3,7%, заложенный в бюджете-2020, не удовлетворяет нынешнее правительство Украины, которое настраивается на показатель 5−7%.

Напомним, что сегодня Рада приняла в целом госбюджет на следующий год, за проголосовали 280 депутатов при 226 необходимых. Соглансо тексту документа, доходы бюджета заложены в сумме 1,09 трлн гривен, расходы в сумме 1,18 трлн гривен, предельный объем дефицита бюджета установлен на уровне 2,06%