Сеул, , 16:20 — REGNUM Министерство торговли США отменило антидемпинговые пошлины на товары, произведённые из южнокорейской холоднокатаной стали. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на источники в отрасли.

Пошлины были введены в мае на продукцию крупнейших производителей — POSCO и Hyundai Steel, которые должны были уплачивать дополнительно 2,68% и 36,59% от стоимости товаров соответственно. Ограничительные меры были обусловлены, по мнению Вашингтона, неоправданно низкими отпускными ценами, что представляет собой нечестную конкуренцию. Также, как сообщается, на 20% для Hyundai Steel и Nexteel были снижены пошлины на трубы нефтяного сортаментов (OCTG).

Холоднокатаная сталь используется для производства в различных секторах промышленности, в том числе — автомобилестроении и электронике.