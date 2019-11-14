Махачкала, , 16:19 — REGNUM Трое должностных лиц Западно-Каспийского бассейнового водного управления (БВУ) Федерального агентства водных ресурсов за различные нарушения привлечены к административной ответственности. Всем троим назначены наказания в виде штрафов, сообщили ИА REGNUM 14 ноября в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Так, руководитель Западно-Каспийского БВУ постановлением государственного инспектора труда по Дагестану привлечен к ответственности за нарушение трудового законодательства. Оно выразилось в несвоевременной выплате работнику денежной компенсации.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Дагестану привлекло к ответственности и. о. заместителя руководителя управления в связи с нарушением закона о контрактной системе в сфере закупок при проведении электронного аукциона. Ещё один замруководителя управления признан виновным в нарушении порядка и срока утверждения плана закупок товаров.

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