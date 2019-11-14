Сеул, , 16:18 — REGNUM Правительство Республики Корея готовится к минимизации ущерба от масштабной забастовки работников железных дорог, запланированной на 20 ноября. В частности, планируется мобилизовать тысячи госслужащих для замены бастующих рабочих, сообщает южнокорейский информационный портал KBS.

Министерство транспорта объявило о планах по привлечению максимально возможного числа своих сотрудников и подведомственных организаций к обеспечению работы транспортной инфраструктуры. Будут задействованы работники, не входящие в профсоюзы, чиновники, а также военные; кроме того, будет значительно увеличено число автобусов.

Как ожидается, забастовка затронет, главным образом, высокоскоростные поезда KTX и грузовые составы, которые будут работать лишь на 69% и 31% от своей обычной мощности соответственно. Министерство транспорта рассчитывает увеличить эти показатели до 82%, чтобы минимизировать экономический и социальный ущерб от действий бастующих, которые требуют повышения зарплаты и улучшений условий труда.