Москва, , 15:57 — REGNUM Участников нефтяного рынка в последние месяцы преимущественно заботит сделка между США и Китаем, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик консалтинговой компании «Консультант» Александр Багманов.

«Тот прогресс в переговорах, которые был достигнут в последнее время поддержал цены и мы смогли продемонстрировать хорошую динамику укрепившись с 57$ до 62$ по марки Brent.

Однако данные по запасам нефти в США не радуют. Нна прошедшей неделе они выросли на 7,9 млн при ожиданиях повышения всего на 1,5 млн баррелей и это происходит уже не первую неделю. Также не радуют данные по ВВП Китая, как главного потребителя нефти в мире, где рост продолжает замедляться и может оказать давление в ближайшее время.

В целом, рынок пытается искать оптимизм из положительных подвижек в торговой войне, но это уже по большей части заложено в цены и может в скором времени сойти на нет. Также, стоит вспомнить отчет международного энергетического агентства, который дает прогноз сокращение спроса в ближайший год.

У нефти ещё есть потенциал немного подрасти в ближайшие дни до уровня $63,00−63,50 за баррель марки Brent, помочь в этом могут новые заявления и комментария со стороны США и Китая.

Но если данные от 14 ноября продолжат разочаровывать, учитывая вышеуказанные негативные факторы можно будет увидеть до конца 2019 года цену на уровне $60», — предполагает эксперт.

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