Берлин, , 03:43 — REGNUM Попытка остановить продвижение России по европейскому энергетическому рынку привела к принятию Еврокомиссией т.н. «третьего энергопакета». По существу, эта мера была продавлена американскими газовыми компаниями, которые старались перехватить европейский рынок в свою пользу. О том, к чему это привело и какой изящный метод нашла Германия, чтобы обойти ТЭ, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Северный поток — 2 Иван Шилов © ИА REGNUM

Следование нормативам ТЭ расшатало европейский рынок, дав при этом эффекты, которые вряд ли ожидались в момент принятия этого документа в 2009 году. Цены на газ начали яростно скакать в зависимости от сезона, в отдельные летние дни опускаясь даже до отрицательных значений. Впрочем, это не значит, что летом оказывается возможным закупать газ, получая еще за это доплату.

«Борцы с монополизацией рынка», которые проталкивали ТЭ, умолчали о том, что воспользоваться его выгодами смогут лишь крупнейшие из самых крупных спекулянтов. Причина в том, что европейская газотранспортная система не обладает достаточными емкостями для оперативного хранения больших объемов газа, и следовательно, никакой оперативной торговли — как если бы это был виртуальный ресурс — не предполагает. Отменить эту несуразицу не представляется возможным, но вот найти юридические лазейки для ее обхода не только можно, но и необходимо, во всяком случае тем странам ЕС, которые не отменяют собственное развитие. Вот и Германия, рассмотрев судьбу трубопровода «Северный поток — 2», нашла интересный способ вывести его из-под действия вредоносного энергопакета.

Читайте подробности в статье Александра Запольскиса «"Северному потоку — 2» быть: Германия бросила вызов остальному ЕС».