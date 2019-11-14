Москва, , 15:50 — REGNUM После падения курса в первые дни недели российская валюта пытается дорожать на фоне отсутствия явного негатива на внешнем рынке, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

«Кроме того, сказывается и отсутствие обменных операций крупных дивидендов, уплаченных Роснефтью за первые шесть месяцев 2019 года. Торговые разногласия хоть и продолжают оказывать негативное влияние на развивающиеся валюты, однако, спрос на отечественные активы оказывает поддержку рублю.

Из-за низких процентных ставок в Европе и США становится все сложнее найти стабильные инструменты на долгий срок. В связи с чем западные инвесторы с большой охотой покупают ОФЗ, реальная доходность которых все еще сохраняется на привлекательных уровнях.

Нефтяной рынок отыгрывает внезапный позитив. По данным Американского института нефти, запасы в США неожиданно сократились 541 тыс. баррелей, тогда как эксперты предрекали их рост на 1,6 млн баррелей.

Дополнительным позитивом служит прогноз генсека ОПЕК, который ожидает снижения добычи сланцевой нефти американскими компаниями и увеличение спроса на сырье в случае заключения соглашения между США и КНР.

Серьезные поводы для роста нефтяных цен отсутствуют, так что ожидать значительного укрепления котировок не стоит. Уровень в $62,90 за баррель кажется максимально возможным в текущих условиях», — считает эксперт.

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