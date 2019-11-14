Москва, , 15:49 — REGNUM По итогам января-сентября 2019 года в России было выпущено 109,1 тыс. грузовых автомобилей, включая грузовики категории N1, что на 0,1% больше прошлогоднего результата. Об этом сообщается на сайте аналитической компании «АСМ-холдинг».

При этом производство отечественных грузовых машин за отчётный период сократилось на 0,1%, до 87,9 тыс.единиц.

Из отечественных автокомпаний наибольший рост производство произошёл у предприятия УАЗ. С января по сентябрь эта компания прибавила к выпуску 47,6%. На втором месте АЗ «УРАЛ» (+9,4%). Тройку лидеров замыкает ПСА ВИС-Авто с ростом в 5% к прошлогоднему уровню.

На четвёртом и пятом местах соответственно Саранский завод автосамосвалов (+35,1%) и Брянский автомобильный завод (+3,2%).

В отличие от производителей грузовиков отечественных марок предприятия иностранных брендов показали рост на 1% по сравнению с прошлым годом.

Всего за девять месяцев текущего года ими было выпущено в России 21,2 тыс. единиц грузовых машин. Доля же иностранных компаний в общем выпуске грузовиков в РФ за период с января по сентябрь 2019 года составила 19,4%.

Напомним, в октябре 2019 года на авторынке России было реализовано 8,1 тыс. новых грузовых автомобилей. Это на 5,3% больше, чем было реализовано в 2018 году.

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