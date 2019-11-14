Москва, , 15:43 — REGNUM В Москве 18 — 21 ноября состоится V Всероссийский форум недропользователей. Мероприятия пройдут на трех площадках, сообщили в Минприроды РФ.

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Участники форума обсудят вопросы регуляторного обеспечения работы добывающих компаний, а также наиболее важные изменения в законодательстве.

Особое внимание будет уделено вопросам экологической направленности и анализу практики применения норм экологического законодательства при недропользовании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что необходимо прекратить действие целого ряда лицензий, выданных недропользователям.

Подробности: Медведев поручил прекратить лицензии неэффективных недропользователей