Кострома, , 15:42 — REGNUM Предприятие ООО НПО «Нафта-Техника» в Костроме со следующего года планирует выпускать скважинное оборудование для питьевой воды и спецтехники для ЖКХ, — сообщает пресс-служба администрации региона.

Сейчас предприятие изготавливает цементировочную технику, буровые и цементировочные насосы, выпускает оборудование для нефтегазового комплекса и других отраслей промышленности, а также строит новый завод по выпуску оборудования для цементирования скважин.

Общая производственная площадь предприятия должна составить около 4000 кв.м. Планируется создать дополнительно более 120 рабочих мест.

Как отмечает руководство компании, реализация инвестпроекта позволит увеличить в два раза выпуск продукции и выйти на зарубежный рынок. В настоящее время на этапе проектирования находятся агрегат насосный для гидроразрыва пластов, мобильные буровые вышки грузоподъемностью от 200 до 250 тонн, цементировочный.

«Сегодня это, по сути, одно из немногих предприятий в России, которое производит отечественную спецтехнику такого уровня. Альтернативой являются либо Китай, либо американские образцы. Мое глубокое убеждение, что это реально может повысить экспортный потенциал региона, так как качество не уступает иностранным образцам», — подчеркнул губернатор Костромской области Сергей Ситников.

Предприятие намерено выйти с этими проектами на Совет по привлечению инвестиций и улучшению инвестиционного климата Костромской области.