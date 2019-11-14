Москва, , 15:47 — REGNUM Крым, Дагестан и Свердловская область оказались теми регионами, где доля нарушений в сфере моторного топлива самая высокая. Об этом сообщила журналистам 14 ноября заместитель начальника управления государственного надзора и контроля Росстандарта Оксана Бородина.

По её словам, проблема некачественного топлива по-прежнему актуальна, хотя с 2015 года доля суррогатного и не соответствующего требованиям топлива сократилась более чем вдвое. Сейчас этот показатель в среднем составляет 9%.

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Регионы с большим процентом нарушений выявлены при мониторинге Роскачества. Там ведется работа с органами местной власти и прокуратурой, проводятся внеплановые проверки. Ожидается, что ситуация улучшится к 2021 году.

Фальсифицированное топливо поставляют нефтебазы, мини-заводы по переработке нефти, недобросовестные участники рынка. Чаще всего в топливе слишком много серы. В связи с продажей суррогата ведомство готовит соответствующие инициативы, добавила Бородина.

Как сообщало ИА REGNUM, в России отмечен резкий рост количества штрафов за продажу некачественного топлива на АЗС.

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