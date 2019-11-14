Нью-Дели, , 16:23 — REGNUM Индийские компании продолжат закупать пальмовое масло из Малайзии после получения скидки. Об этом 14 ноября сообщило индийское новостное издание «NDTV Khabar».

Источники издания в деловых кругах заявили, что цена закупки пальмового масла для индийских корпораций была снижена на 5 долларов за тонну. Сообщается, что указанные действия позволят Малайзии поддержать высокий уровень цен на пальмовое масло, которые достигли максимального уровня за два года.

Напомним, что Индия является крупнейшим мировым импортёром различных видов масел, употребляемых в пищу, в том числе пальмового масла. Индия закупает более 9 тонн пальмового масла в год, в основном из Индонезии и Малайзии. Власти Индии планировали ограничить импорт указанной продукции из Малайзии из-за выступления премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада в ООН, в ходе которого малазийский политик обвинил Индию во вторжении в Кашмир и захвате данного региона.