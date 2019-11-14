Анкара, , 15:36 — REGNUM Российского туроператора «Интурист» приобрёл владелец турецкой Anex Tour Нешет Кочкар. Об этом он сам заявил местному изданию Turizmguncel.

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Других подробностей новый владелец компании не привёл, пообещав сообщить их позже. При этом представитель российской компании не подтвердил и не опроверг факт сделки, сказав, что комментарии будут предоставлены позднее.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года британский туроператор ThomasCookGroup объявил о ликвидации бизнеса. «Интурист» — российская дочка компании, и с момента банкротства шли разговоры о её продаже.

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Сотрудники Forbes выяснили, что «активом заинтересовались владелец турецкого туроператора Anex Tour Нешет Кочкар и краснодарский бизнесмен Роман Баталов, зять бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева… каждый из бизнесменов рассчитывает получить по 50% компании».

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