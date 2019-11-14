Бишкек, , 15:30 — REGNUM В бюджете на 2020 год предусмотрены деньги на перенос за пределы столицы Киргизии тюрем, колоний и следственных изоляторов. Об этом сегодня, 14 ноября, на заседании парламента заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, передает «Kaktus.media».

Высокопоставленный чиновник призвал депутатов поддержать инициативу правительства о переселении пенитенциарных учреждений за черту города.

«Это необходимая мера для обеспечения безопасности горожан», — подчеркнул премьер-министр.