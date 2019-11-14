Киев, , 15:28 — REGNUM Президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец сообщил, что 13 ноября произошло «очень знаковое событие» на рынке электроэнергии страны — цена на рынке на сутки вперед достигла исторического минимума — 0,91 грн за 1 кВт*час.

Вместе с тем, по мнению специалиста, ничего хорошего в этом нет, поскольку импортеры российской электроэнергии демпингуют на украинском рынке и это убивает именно украинскую энергетику, передает корреспондент ИА REGNUM.

Трохимец раскритиковал представителей партии «Слуга народа», которые поспешили отчитаться о «победе», подчеркнув, что на самом деле такая цена — «это достаточно опасный сигнал, который свидетельствует о вероятном кризисе».

По его данным, запуск российской электроэнергии на сегмент рынка электроэнергии двусторонних договоров вытесняет с него украинских производителей тока — еще в октябре импорт составляет не более 1%, а с ноября он вырос в десять раз.

«Россия делает всё, чтобы интеграция украинской энергосистемы в европейскую не состоялась. А следовательно, и евроинтеграция Украины в целом — тоже стала невозможной. Даже ценой экономических потерь», — считает Трохимец.

В завершение он призвал обратить внимание на эту ситуацию Антимонопольный комитет и украинский Совнацбез.

ИА REGNUM напоминает, что автор поправки в законодательство, которая дала возможность Украине снова начать импорт электроэнергии из России, представитель «Слуги народа» Андрей Герус в конце октября заявил, что введена пошлина на импорт электроэнергии из России в размере 2%. Соратник Зеленского также отметил, что украинские власти продолжат мониторинг потоков импортируемой электроэнергии и вмешаются в ситуацию, если импорт из одного источника превысит 5%.

Также Герус зарегистрировал в Раде новую правку, которой он отменяет свою поправку по импорту электроэнергии из России, но оставляет возможность импортировать ее из Белоруссии. Впрочем, оппонентов политика такое предложение категорически не устроило.