Москва, , 15:28 — REGNUM Проект по созданию производственного и инжирингового центров для строительства трамваев в Москве потребует около 1 миллиарда рублей. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя департамента транспорта правительства столицы.

По информации издания, проект, предусматривающий создание трамвайного производства в столице, реализуют в рамках соглашения между мэрией Москвы и «Трансмашхолдингом» за счет частных инвестиций.

Производство будет располагаться на территории Краснопресненского трамвайного депо. Проект позволит создать около 300 рабочих мест.

Как отмечает газета, в 2018 году в России выпустили 196 вагонов трамваев, еще 23 поступили в страну из Белоруссии и Швейцарии.