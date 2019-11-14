Бишкек, 14 ноября 2019, 15:23 — REGNUM Доходы республиканского бюджета Киргизии в 2020 году должны будут сложиться на уровне 163 млрд 710 млн сомов (более 150,4 слрд рублей), а расходы — 173 млрд 663 млн сомов (159,6 млрд рублей). Как сообщает пресс-служба парламента, такие данные приводятся в прогнозах правительственных аналитиков.
В 2021 году расходы республиканской казны составят 173 млрд 498 млн сомов (159,4 млрд рублей), а в 2022 году — 174 млрд 967 млн сомов (160,8 млрд рублей).
При этом в 2020 году рост экономики Киргизии прогнозируются на уровне 5%, в 2021 году — на уровне 4%, а в 2022 году — на уровне 4,4%.
Это будет достигнуто за счет увеличения показателей:
- сферы услуг — в 2020 году на 4,3%, в 2021 году на 3,5%, в 2022 году на 2,9%;
- строительства — в 2020 году на 11,7%, в 2021 году на 9,1%, в 2022 году на 8,7%;
- сельского хозяйства — в 2020 году на 3,7%, в 2021 году на 3,3%, в 2022 году на 3,3%;
- промышленности — в 2020 году на 4,1%, в 2021 году на 2,9%, в 2022 году на 6,3%;
- транспортной деятельности и хранения грузов — в 2020 году на 7,1%, в 2021 году на 4,5%, в 2022 году на 3,2%.