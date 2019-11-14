Ташкент, , 15:21 — REGNUM Вступление Узбекистана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) позволит увеличить республики трудовую мобильность. Об этом заявил заместитель директора департамента Ближнего Востока и Туркестана МВФ Юха Кяхконен, сообщает 14 ноября издание Kun.uz.

По его словам, в рамках союза не применяются таможенные тарифы, что придаст импульс для развития торговли между странами — участниками ЕАЭС.

Кяхконен считает, что введение в Узбекистане тарифов ЕАЭС для торговли с другими странами затруднит развитие товарооборота. Он добавил, что если Узбекистан вступит в союз, то необходимо держать границы максимально открытыми для торговли.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября политолог Эдуард Полетаев отметил, что возможное вступление Узбекистана в ЕАЭС — это длительный процесс, связанный с изучением положительных и отрицательных последствий объединения для республики.

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