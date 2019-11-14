Москва, , 15:21 — REGNUM Большинство комплектаций немецкого седана Volkswagen Polo подорожали на 22 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте «Цена Авто».

При этом стоимость базовой комплектации седана выросла немного меньше — на 20 тыс. рублей.

Таким образом, модель Polo в начальной комплектации Conceptline теперь стоит 699,9 тыс. рублей. За эти деньги покупатель получит 90-сильный мотор объёмом 1,6 л, который агрегатируется с механической коробкой передач.

За версию с коробкой «автомат» придётся заплатить гораздо больше — 871,9 тыс. рублей. Также стоит отметить, что самая дорогая комплектация Football Edition выросла в цене до 1 016 900 рублей.

Напомним, предыдущее повышение стоимости седана Polo было в июле 2019 года. Тогда все версии модели подорожали на 9 тыс. рублей.

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