Нью-Дели, , 15:26 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал участников Делового форума стран БРИКС «воспользоваться безграничными возможностями» для развития бизнеса в Индии. Об этом 14 ноября сообщило индийское новостное издание «NDTV Khabar».

В своём выступлении перед участниками Делового форума стран БРИКС Нарендра Моди подчеркнул, что Индия является «самой открытой для инвестиций страной мира». Он призвал деловые круги стран БРИКС инвестировать в экономику южноазиатского государства и наращивать свое присутствие в регионе. Индийский лидер также высоко оценил вклад БРИКС в развитие мировой экономики. «Несмотря на общемировой экономический спад, страны БРИКС продолжают динамично развиваться благодаря росту взаимных инвестиций и торговли», — заключил он.

Напомним, что 13−14 ноября в Бразилии проходит саммит БРИКС. В состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.