Душанбе, , 15:15 — REGNUM За январь-октябрь 2019 года в потребительском секторе Таджикистана инфляция выросла на 0,1% и достигла 6,5%.

По информации специалистов агентства по статистике при президенте Таджикистана, за указанный период в стране выросли цены на продовольственные и непродовольственные товары и платные услуги.

Годовая инфляция (октябрь 2018 года — октябрь 2019 года) в Таджикистане, по сообщению статистиков, составила 7,3%. Напомним, в 2019 году власти страны рассчитывают удержать на уровне 7%, тогда как в 2018 году этот показатель составил 5,4%.