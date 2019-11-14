Душанбе, , 15:14 — REGNUM В Душанбе рассчитывают снизить стоимость питания в городских столовых и кафе. Для этого в конце октября 2019 года ГУП «По производству, покупке, хранении и продажи товаров первой необходимости» мэрии таджикской столицы подписало договор со Слуцким мясокомбинатом Минской области о поставке 300 тонн говяжьего мяса.

«Поступившую и Беларуси говядину по цене 45 сомони за кг получают только пункты общественного питания Душанбе, она не поступает в розничную продажу в торговые сети и на рынки города. Тем самым, мы намерены снизить цены на питание в городских кафе и столовых», — сообщил глава вышеназванного государственного унитарного предприятия Фаррух Хушвахтов.

Он также подчеркнул, что для забоя скота по канонам ислама в Минск специально направлен таджикский мясник. Кроме того, добавил чиновник, у белорусского предприятия есть сертификат халяль, оно экспортирует мясо в Иран и другие мусульманские страны.

Напомним, что в рамках договора о поставках говядины в Душанбе уже поступила первая партия — 20 тонн. Все 300 тонн планируется закупить в течение полугода. Душанбинской мэрии это обойдётся в 1,5 млн долл.