Душанбе, , 15:13 — REGNUM Хатлонская область Таджикистана вышла на первое место среди регионов страны по производству сельскохозяйственной продукции — 54,1% от общего объёма произведённой в Таджикистане сельхозпродукции.

Так, по информации министерства экономического развития и торговли Таджикистана, за три квартала 2019 года объём производства зерновых культур в области составил 745,3 тыс. тонн. В министерстве также отмечают, что Хатлонская область — самый густонаселённый регион страны, имеющий в своём распоряжении самую большую территорию пахотных земель.

Помимо зерновых Хатлонская область также лидирует в производстве хлопка-сырца, овощей, бахчевых культур и фруктов. А сумма произведённой в области сельскохозяйственной продукции за январь-сентябрь 2019 года составила 18,9 млрд сомони или более 1,9 млрд долл.

Первое место в промышленной сфере занимает Согдийская область, на долю которой приходится 47,8% от общего объёма промышленного производства страны за вышеуказанный период.

По сообщению источника «Авеста» в профильных ведомствах Таджикистана, за Согдийской областью на втором месте расположилась Хатлонская — 31,1%, далее следуют районы республиканского подчинения (РРП) — 10,3%, Душанбе — 10,1% и Горно-Бадахшанская автономная область (ГБАО) — 0,7%.

Согдийская область остаётся лидером и по количеству расположенных на территории региона промышленных предприятий. Их количество, а именно отчитывающихся предприятий, составляет 648 или 30,1% от общего числа промпредприятий Таджикистана. В Хатлонской области этот показатель составляет 587 предприятий или 27,3%, в столице страны городе Душанбе — 468 или 21,8%, РРП — 403 или 18,7%, ГБАО находится лишь 44 промышленных предприятия или 2,1%.

Сумма выпуска промышленной продукции в Согдийской области за отчётный период составила более 19 млрд сомони или 1,9 млрд долл.