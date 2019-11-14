Москва, , 15:03 — REGNUM Вьетнамские инвестиции в Россию идут в основном в аграрный сектор. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 ноября рассказал руководитель центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, член учёного совета Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков, комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, который высоко оценил уровень российско-вьетнамских отношений.

«У России с Вьетнамом совершенно особые отношения. И действительно эти отношения очень значимы и развиваются в самых разных отраслях. Хоть мы и не ключевой экономический партнёр Вьетнама (главный торговый партнёр Вьетнама — это Китай, потом идут США, ЕС и страны АСЕАН), он является очень серьёзным нашим партнёром, и мы занимаем там достаточно крепкие позиции. Очень важный момент заключается в том, что мы с Вьетнамом действуем в зоне свободной торговли, которая уже показывает свою эффективность, — сказал Мосяков. — Рост нашей торговли просто очевиден. Другой вопрос, сможем ли мы к 2020 году довести наш товарооборот до 10 млрд. С Китаем у Вьетнама он более 100 млрд. С США — 70 с лишним млрд долларов. Но 10 млрд — это тоже неплохо, так как очень долгое время наш товарооборот составлял 2,5−3 млрд долларов».

Однако помимо экономического фундамента для сотрудничества, есть и политический. Как отметил Мосяков, Вьетнаму жизненно необходимы контрбалансы, чтобы не оказаться между китайцами и американцами. В этой ситуации Россия, по мнению востоковеда, выступает как нейтральная страна, которая не имеет никаких намерений, кроме как развивать отношения и торговлю.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Лавров, приветствуя участников российско-вьетнамской промышленной выставки Expo-Russia Vietnam 2019 в Ханое, констатировал, что Вьетнам является давнишним и надёжным другом России в Юго-Восточной Азии и отношения двух стран не подвержены влиянию внешней конъюнктуры.

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров: Вьетнам — давний и надежный друг России в Юго-Восточной Азии