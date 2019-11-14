Москва, 14 ноября 2019, 15:03 — REGNUM Вьетнамские инвестиции в Россию идут в основном в аграрный сектор. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 ноября рассказал руководитель центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, член учёного совета Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков, комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, который высоко оценил уровень российско-вьетнамских отношений.
Однако помимо экономического фундамента для сотрудничества, есть и политический. Как отметил Мосяков, Вьетнаму жизненно необходимы контрбалансы, чтобы не оказаться между китайцами и американцами. В этой ситуации Россия, по мнению востоковеда, выступает как нейтральная страна, которая не имеет никаких намерений, кроме как развивать отношения и торговлю.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Лавров, приветствуя участников российско-вьетнамской промышленной выставки Expo-Russia Vietnam 2019 в Ханое, констатировал, что Вьетнам является давнишним и надёжным другом России в Юго-Восточной Азии и отношения двух стран не подвержены влиянию внешней конъюнктуры.
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