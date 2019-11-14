Нур-Султан, , 15:01 — REGNUM Правительство Казахстана создаст специальную комиссию для изучения вопроса по дноглублению Иртыша. Об этом 14 ноября заявил аким (глава) Павлодарской области республики Булат Бакауов, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, этот вопрос будет решаться на правительственном уровне. Между Омской и Павлодарской областями организовано судоходство в период полноводья, с мая по июль.

Бакауов отметил, что дно реки можно углубить, но уровень воды останется прежним. «Нам условно нужен тот необходимый объем воды по ватерлинии, которая будет позволять возить по реке ГСМ», — сказал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 6−7 ноября в Омске прошел межрегиональный форум сотрудничества России и Казахстана. В рамках мероприятия губернатор Омской области Александр Бурков и глава Павлодарской области Булат Бакауов обсудили развитие судоходства на Иртыше.

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