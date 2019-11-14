Пекин, , 15:00 — REGNUM Грузовой рейс, груженый 9,25 тонн морепродуктов из Пакистана прибыл в аэропорт Кашгара в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает 14 ноября агентство Синьхуа.

Рейс стал первым по регулярному грузовому маршруту между Кашгаром и Пакистаном, сообщили в компании Xinjiang Airport Group Co., Ltd. Самолет вылетел из пакистанского портового города Карачи. Рейс будет осуществляться раз в неделю.

Морепродукты, ввезенные новым рейсом, включают в себя морских лещей, рыбу-саблю и креветки. В июле правительство Кашгара начало субсидирование грузовых маршрутов.

Город Кашгар расположен в самой западной части Китая на границе Киргизии, Таджикистана, Афганистана и Пакистана. Он является важным пунктом Нового шелкового пути. Город должен стать крупным транспортным хабом и стартовой точкой экономического коридора Китай-Пакистан, а также дать импульс развитию бизнеса.